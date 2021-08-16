По данным следствия, схему незаконного обогащения путем безосновательного эвакуации припаркованных транспортных средств на штрафплощадки ввел один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В Киеве служащих горгосадминистрации подозревают в злоупотреблениях во время эвакуации автомобилей.

Согласно сообщению Офиса Генерального прокурора, выявлено устойчивое преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) по факту злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В настоящее время пяти чиновникам КГГА и двум руководителям частных юридических лиц сообщено о подозрении.

По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство управления (инспекции) по парковке и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штрафплощадки. Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты штрафов, сумма которых была вдвое больше официальной.

Как информируют в Генпрокуратуре, к этой схеме были привлечены руководители частных служб, которые занимаются эвакуацией транспортных средств в Киеве.

Читайте такжеЧиновники "Киевтеплоэнерго" присвоили 38 миллионов гривень, выделенных на охрану - СБУЕжедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнять "дневной план", они прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы".

По результатам проведения более 30 санкционированных обысков были обнаружены и изъяты документы, носители информации, средства связи, деньги и другие вещественные доказательства. По месту жительства лиц выявлено значительное количество актов осмотра и временного задержания транспортных средств.

Напомним, в конце сентября 2018 года в Украине формально вступил в силу в силу закон, в котором было прописано реформирование сферы парковки.

В июле 2019 года в Киеве начали штрафовать водителей, которые нарушили правила парковки. В некоторых случаях машины эвакуировали на штрафплощадку.

Авторы: Инна Андалицкая, Екатерина Присяжнюк