В Киеве камеры "поймали" водителя, который летел по трассе со скоростью более 200 километров

Нарушитель должен заплатить 510 гривен штрафа.

В Киеве автомобиль Porsche Cayenne установил антирекорд по нарушению скоростного режима.

Водитель автомобиля с госномером ВЕ 7770 ** в 12:20 двигался по трассе "Киев - Харьков" со скоростью 210 км/ч в то время, как разрешенная скорость на этой дороге - 100 км/ч, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.

"Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть и не один", - написал он в заметке.

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Стоимость автомобиля Porsche Cayenne у дилера в Украине стартует от 2,5 миллиона гривен.

Тогда Геращенко предположил, что "штраф заставит его задуматься и больше не ездить с такой дикой скоростью по дорогам общего пользования".

Геращенко также сообщил, что 2 июня был замечен еще один антирекорд - "это 11 нарушений за день совершенные одним и тем же водителем на автомобиле с номером ХХ7799ХХ", - заявил заместитель.

Позже он опубликовал список "потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью более 170 и более километров в час".

Справка УНИАН: если оплатить штраф за такое нарушение в течение 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. В случае превышения скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 510 грн.

Как сообщал ранее УНИАН, глава министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что почти на 40% уменьшилось количество нарушений, по сравнению с предыдущими сутками.

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