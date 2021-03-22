На финансирование производства локомотива выделено 4 миллиона долларов.

В Калифорнии (США) Комиссия по энергетике выделила компании Sierra Northern Railway и энергетической исследовательской организации GTI почти 4 миллиона долларов на финансирование производства маневрового локомотива на водородных топливных элементах с целью демонстрации потенциала водородных тяговых агрегатов в снижении выбросов парниковых газов по сравнению с дизельными двигателями.

Об этом сообщает Railway Gazette.

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Компания Sierra Northern Railway сообщила, что на маневровые локомотивы приходится значительная доля потребления энергии железными дорогами в Калифорнии, и поэтому они являются "отличным испытательным стендом" для демонстрации технологий с нулевым уровнем выбросов.

"Мы верим, что этот проект поможет привести локомотивную отрасль к переходу на путь без выбросов", - сказал президент Sierra Northern Railway Кеннан Х. Бирд III.

Также сообщается, что Sierra Northern Railway является техническим руководителем и сотрудничает с GTI в качестве официального заявителя в Комиссию по энергетике Калифорнии.

Техническими партнерами ж/д операторов являются Railpower Tech, Ballard Power Systems, Optifuel Systems, Институт транспортных исследований Калифорнийского университета в Дэвисе, Valley Vision, Velocity Strategies, газовая компания Южной Калифорнии и Район управления качеством воздуха в столице Сакраменто.

Водородные локомотивы

Польский производитель подвижного состава Pesa Bydgoszcz в марте 2021 года сообщил, что завершает работу над своим первым водородным локомотивом, который, по словам президента компании Кшиштофа Здзярского, будет представлен к концу 2021 года.

Также в марте 2021 года канадская компания Ballard Power Systems и железная дорога Canadian Pacific объявили, что последняя будет использовать модули топливных элементов, изготовленные Ballard, при реализации программы создания локомотивов на водородном топливе. При этом, в городе Датун северо-китайской провинции Шаньси на заводе компании CRRC Datong Co. В конце января уже сошел с конвейера первый гибридный локомотив на водородных топливных элементах, разработанный в Китае.

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Автор: Елена Коваленко