В частности, задерживаются два поезда.

Акционерная компания "Укрзализныця" сообщила о сбоях в графике движения поездов в связи со сложными погодными условиями.

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Соответствующее сообщение пресс-служба компании разместила на своей странице в соцсети Facebook.

"В связи со сложными погодными условиями и обледенением контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов. Так, из-за непогоды поезд №712/711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Поезд №722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для устранения последствий непогоды.

"Работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В Киевской горгосадминистрации предупреждают о тумане и гололеде в течение понедельника.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Украине сегодня, 14 декабря, днем на дорогах большинства областей, кроме юго-восточной части, сохранится гололедица.

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Автор: Павел Степанец