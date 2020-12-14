Синоптики рассказали, когда гололедица отпустит Украину (видео)

Очень скоро лед должен отступить.

Гололедица не спешит покидать украинские улицы / фото УНИАН, Чузавков Сергей

На этой неделе в Украине встретились снего-дождевой циклон и морозный антициклон. Эта встреча за считанные минуты превратила половину страны в сплошной лед. А прогноз на предстоящую неделю 14-20 декабря будет таким же "скользким".

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

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Об этой угрожающей аномалии предупреждали все прогнозы синоптиков. За сутки травмпункты заполнились пострадавшими от падений.

Так, с понедельника дождь с мокрым снегом накроют весь запад, север, центр и юг. И если в приморских областях и на Закарпатье будут плюсовые отметки и днем, и ночью, то в остальных регионах - от +3° днем и до -2° ночью. До Харькова и Днепра осадки доберутся ближе к середине недели.

Ожидается, что антициклон придет в Украину не раньше четверга. Он принесет с собой более сухую и солнечную погоду.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря: данные погоды УНИАН

В понедельник, 14 декабря, по всей Украине ожидается облачная погода. Солнце выглянет только в Запорожской области. На большинстве территории - дожди, местами - ливни. Только в некоторых южных областях - сплошная облачность, но без осадков. Дневная температура сегодня днем не упадет ниже нуля, исключение составит Сумщина, здесь ожидается -1°.