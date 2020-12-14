Синоптики рассказали, когда гололедица отпустит Украину (видео)
Очень скоро лед должен отступить.
На этой неделе в Украине встретились снего-дождевой циклон и морозный антициклон. Эта встреча за считанные минуты превратила половину страны в сплошной лед. А прогноз на предстоящую неделю 14-20 декабря будет таким же "скользким".
Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.
В Харькове улицы превратились в каток – местные катаются по тротуарам на коньках (видео)
Об этой угрожающей аномалии предупреждали все прогнозы синоптиков. За сутки травмпункты заполнились пострадавшими от падений.
Так, с понедельника дождь с мокрым снегом накроют весь запад, север, центр и юг. И если в приморских областях и на Закарпатье будут плюсовые отметки и днем, и ночью, то в остальных регионах - от +3° днем и до -2° ночью. До Харькова и Днепра осадки доберутся ближе к середине недели.
Ожидается, что антициклон придет в Украину не раньше четверга. Он принесет с собой более сухую и солнечную погоду.
Прогноз погоды в Украине на 14 декабря: данные погоды УНИАН
В понедельник, 14 декабря, по всей Украине ожидается облачная погода. Солнце выглянет только в Запорожской области. На большинстве территории - дожди, местами - ливни. Только в некоторых южных областях - сплошная облачность, но без осадков. Дневная температура сегодня днем не упадет ниже нуля, исключение составит Сумщина, здесь ожидается -1°.
- Винница+1°... -2°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк0°... -3°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев0°... -1°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава0°... -3°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+4°... 0°