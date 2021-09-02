Задерживаются 10 поездов.

В "Укрзализныце" (УЗ) заявили о задержке ряда поездов из-за погодных условий и технических перебоев.

Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале УЗ.

Так, задерживаются следующие поезда:

№274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 час. 10 мин.);

№82 Киев – Ужгород (3 час. 40 мин.);

№136 Белгород – Днестровский-Черновцы (2 час. 10 мин.);

№49 Киев – Трускавец (2 час.);

№791 Кременчуг – Киев (1 час. 40 мин.);

№12 Одесса – Львов (1 час. 10 мин.);

№108 Одесса – Ужгород (1 час.);

№38 Запорожье – Киев (1 час.);

№26 Одесса – Рахов (40 мин.);

№11 Львов – Одесса (40 мин.).

Читайте такжеГотовьте куртки: 2 сентября в Украине резко похолодает и налетят дожди (карта)"Укрзализныця" просит прощения у пассажиров за задержки. Пожалуйста, следите за обновлением информации", – говорится в сообщении.

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Автор: Павел Степанец