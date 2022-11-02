Железнодорожники уже восстановили два обстрелянныех в понедельник участка пути.

Уже в четверг, 3 ноября, в деоккупированный Купянск Харьковской области отправится первый рейс рельсового автобуса из Харькова.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram, это первый комбинированный рейс перевозчика, где 95% дороги преодолевается на поезде, а последняя миля от остановочной платформы Осиновое в Купянск - бесплатными маршрутными автобусами местной громады.

Железнодорожники уже восстановили два обстрелянныех в понедельник участка пути, ликвидировав 49 повреждений на пути с восстановлением более 70 км контактной сети.

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Время отправления и прибытия рейса

Прямой рейс №6605/6608 до остановочного пункта Осиновое стоимостью 45 гривень будет курсировать со станции Харьков-Пассажирский ежедневно в 06:15 прибытием в 09:50. Обратный рейс из Осинового в 16:21 - с прибытием в Харьков в 19:35.

Также ежедневно, дважды в сутки, будет курсировать железнодорожный шаттл Осиново-Занки с возможностью удобной пересадки на станции Харьков-Левада.

Деоккупация Купянска

ВСУ освободили Купянск Харьковской области 10 сентября. Первые фото из зачищенного города опубликовали спецназовцы операций "А" СБУ.

Сейчас продолжается работа по разоблачению и задержанию приспешников оккупантов. Среди коллаборантов обнаружили и местных чиновников.

В течение всего периода оккупации город был без света, воды и гуманитарной помощи.

На освобожденных территориях правоохранители продолжают выявлять массовые захоронения местных и военных.

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