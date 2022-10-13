Во время оккупации предательница перешла на сторону врага и начала работать в так называемой "Налоговой службе Харьковской ВГА".

СБУ и ГБР задержали приспешницу оккупантов в деоккупированном Купянске Харьковской области, которая собирала для РФ "налоги" с местного населения.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Речь идет о местной жительнице, которая является действующей сотрудницей налоговых органов Украины и еще с довоенных времен занимает должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Во время оккупации предательница перешла на сторону врага и начала работать в так называемой "Налоговой службе Харьковской ВГА" на должности руководителя среднего звена", – говорится в сообщении.

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Правоохранителями установлено, что на новой "должности" злоумышленница участвовала в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате налогов в пользу российско-оккупационных войск.

Также, как отметили в СБУ, женщина убеждала своих коллег-налоговиков, которые остались на оккупированной территории, переходить на сторону врага и начинать работу в налоговых органах оккупантов.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

За такое преступление ей грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.

Деоккупация Украины: СБУ выявляет предателей и документирует преступления РФ

На деоккупированных территориях Украины правоохранители активно выявляют пособников оккупантов. Служба безопасности Украины разоблачила еще нескольких предателей во время стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях юга и востока Украины, среди которых есть депутат запрещенной партии ОПЗЖ. Они входили в состав местных оккупационных администраций и помогали агрессорам оказывать репрессии против украинцев.

Кроме того, в освобожденном Святогорске Донецкой области СБУ обнаружили пыточную российских оккупантов, которая была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры. По данным правоохранителей, российские военные насильно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины.

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