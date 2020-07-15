Кабмин уволил двух членов правления «Укрзализныци»

Временно исполняющим обязанности члена правления стал Николай Иванинив

Кабинет министров Украины уволил двух членов правления акционерной компании «Укрзализниця».

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

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Кого уволили

«Кабмин принял проект распоряжения об изменении состава "Укрзализныци" о выведении из состава правления компании Пашкевича Ремигиуша и Целеевского Марчина, прекратив их полномочия как членов правления", - написал он.

Кого назначили временным и.о.

Также, по словам Мокана, Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей члена правления «Укрзализныци» на Иванинива Николая Ивановича, директора по экономике и финансам «Укрзализныци».

«Укрзализныця»: недавние назначения

В июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

В начале июля Кабинет министров назначил Ивана Синякова исполняющим обязанности члена правления акционерной компании «Укрзализныця».

В мае Кабинет министров внес изменения в устав акционерной компании "Укрзализныця" и определил количественный состав наблюдательного совета «Укрзализныци», сократив максимально возможное количество его членов с 11 до 7.

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