"Селедка в тамбурах": сеть шокировали фото переполненных вагонов пригородных электричек на Киевщине

В сети поделились снимками из переполненных вагонов УЗ.

"Укрзализныця" возобновила сообщение пригородных электричек с 1 июня в некоторых областях. Но в сети уже бьют тревогу: карантинные требования к пассажирским перевозкам грубо нарушаются.

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Соответствующий пост и фото на своей странице в Facebook опубликовал депутат Фастовского горсовета, представитель Общественного контроля "Укрзализныци" Виктор Гарвона.

Как можно увидеть на снимках, вагоны переполнены, некоторые граждане вынуждены стоять, а социальная дистанция в 1,5 м не соблюдается.

Гарвона отправился с "инспекцией" в электрички в Киевской области по Бучанскому и Фастовскому направлениях.

"Это биток, и селедка в тамбурах, от которой потеряет сознание любой эпидемиолог. Всех нас с большим преимуществом "уделал" COVID-19. Уникальная в истории мега**ень, когда дельцы из "Укрзализныци" не боятся ответить за бездействие", - возмутился депутат.

"Жесть", "Я в шоке", - пишут в комментариях под снимками.

Как сообщал УНИАН, акционерная компания "Укрзализныця" 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов и возобновила движение 439 пригородных поездов.

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