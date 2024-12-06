По мнению экспертов, существенное повышение тарифов создаст серьезное давление на ключевые отрасли экономики Украины.

На прошлой неделе состоялась встреча вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы с руководством "Укрзализныци". Там было принято решение подготовить и направить в министерство проект приказа о проведении индексации грузовых железнодорожных тарифов. Об этом пишет ЦТС, со ссылкой на свои источники среди участников рынка железнодорожных перевозок.

По информации издания, один из вариантов предусматривает повышение тарифов сразу на 37%, в результате чего УЗ планирует дополнительно получить 26 млрд грн поступлений от бизнеса.

"Очень странное поведение министра, ведь это делается кулуарно. Бизнес к обсуждению не привлекался", – отметила в комментарии ЦТС директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

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По ее мнению, такое существенное повышение тарифов создаст серьезное давление на ключевые отрасли экономики Украины.

"В нынешних условиях это усилит и так чрезмерную финансовую нагрузку на промышленность, снизит конкурентоспособность экспорта, прекратит любые инвестиции и будет угрожать остановкой производства в ключевых отраслях", – отметила Оринчак.

Ранее член наблюдательного совета АО УЗ, советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин назвал некорректной информацию о запланированной индексации тарифов на 37%. Представители крупнейших ассоциаций, в свою очередь, отметили необоснованность такого решения.