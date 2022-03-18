Поезд "Интерсити+" отправится в 14:30.

"Укрзализныця" добавляет еще один рейс из Харькова во Львов, который отправится в 14: 30.

Об этом сообщила "Укрзализныця" в Telegram.

"Укрзализныця добавляет еще один эвакуационный рейс из Харькова во Львов 18 марта. Поезд Интерсити+ отправится в 14:30", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 марта за 21 день войны "Укрзализныця" перевезла 986 грузовых вагонов гуманитарной помощи и почти 6,2 тыс. тонн в пассажирских поездах.

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