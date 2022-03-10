Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.

В "Укрзализныце" объявили график движения эвакуационных поездов на 11 марта. Там напомнили, что все эвакуационные рейсы с востока на запад являются бесплатными, в том числе международные за исключением рейсов Венгерской железной дороги.

Из Киева:

06:23 - №114, 142 Львов-Лиман

07:00 - №732 Дарница-Днепр

08:00 - №705 Дарница-Львов

12:06 - №45 Ужгород-Краматорск

13:34 - №114/142 Лиман-Львов

14:07 - №749 Киев-Ивано-Франковск

14:25 - №769 Киев-Каменец-Подольский

15:02 - №55 Киев-Рахов

17:00 - №743 Киев-Львов

17:12 - №13 Киев-Солотвино

17:42 - №792 Киев-Кременчуг

17:42 - №790 Киев-Кропивницкий

18:30 - №81 Киев-Ужгород

19:06 - №44 Киев-Ивано-Франковск

19:48 - №95 Киев-Рахов

20:05 - №29 Киев-Ужгород

20:12 - №49 Киев-Трускавец

20:21 - №59 Киев-Чоп

20:21 - №57 Киев-Ворохта

21:07 - №38 Киев-Запорожье

21:15 - №105 Киев-Одесса

21:22 - №97 Киев-Ковель

21:50 - №15 Харьков-Рахов

22:03 - №149 Полтава-Черновцы

22:22 - №7 Киев-Черновцы

22:37 - №91 Киев-Львов

22:47 - №46 Краматорск-Ужгород

22: 49 - №138 Хмельницкий-Лиман

23:46 - №771 Киев-Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 - №114, 142 Лиман-Львов

07:15 - ИС+ Харьков-Львов

12:36 - №46 Краматорск-Ужгород

14:39 - №114, 142 Львов-Лиман

15:09 - №15 Харьков -Рахов

19:27 - №795 Харьков-Днепр

21:08 - №2 Константиновка-Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков-Одесса

22:40 - №45 Ужгород-Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

06:23 - №796 Днепр-Харьков

08:16 - №738 Запорожье-Киев

14:00 - №731 Днепр-Львов

14:26 - №41 Днепр-Трускавец

16:39 - №6 Запорожье-Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11:07 - №006 Рахов-Запорожье

12:20 - №120 Запорожье-Львов

14:45 - №005 Запорожье-Рахов

Рейсы по ст. Винница:

00:28 - №105 Киев-Одесса

00:58 - №078 Одесса-Ковель

01:05 - №041 Днепр-Трускавец

02:35 - №771 Киев-Хмельницкий

03:42 - №060 Чоп-Киев

03:42 - №058 Ворохта-Киев

03:54 - №106 Одесса-Киев

04:31 - №081 Ужгород-Киев

04:42 - №050 Трускавец-Киев

06:03 - №056 Рахов-Киев

06:47 - №770 Каменец - Подольский-Киев

16:41 - №772 Хмельницкий-Киев

17:20 - №769 Киев-Каменец-Подольский

18:07 - №055 Киев-Рахов

19:38 - №138 Хмельницкий-Лиман

20:50 - №716 Львов-Киев

21:45 - №081 Киев-Ужгород

22:32 - №042 Трускавец-Днепр

23:17 - №049 Киев-Трускавец

23:26 - №057 Киев-Ворохта

23:26 - №059 Киев-Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем "Укрзализныця" уже сейчас анонсировала следующее:

Краматорск

Поезд 255/256 Краматорск-Самбор, 13 вагонов, 11:00

Харьков

Поезд 229/230 Харьков-Ужгород, 21 вагон, 09:40

Днепр

П. 228/227 Днепр-Чоп, 18 вагонов, 12:00

Кривой Рог

Поезд 223/224 Кривой Рог-Львов, 12 вагонов, 11:00

Поезд 219/220 Кривой Рог-Чоп, 15 вагонов, 14:50

Одесса

Поезд 238/237 Одесса-Ужгород, 19 вагонов, 22:32

Житомир

Поезд Житомир-Бердичев-Львов, посадка с 11:00 и 13:00

Жмеринка

Поезд 7904 Жмеринка-Львов, 14:00

Авдеевка

Поезд 7931 Авдеевка-Днепр, 15:00

А целостный перечень международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:

Польша

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№ 67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Венгрия

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд формирования венгерской железной дороги в Будапешт.

Словакия

№ 8661 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать к конечной остановке в 13:49;

№ 961 Чоп-Чиерна-над-Тисоу-Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

Румыния

Одесса-Тульча (Румыния) отправляется в 23:23.