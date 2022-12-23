Выплаты по процентам и основному долгу перенесены на 2 года.

"Укрзализныця" договорилась об отсрочке выплат по еврооблигациям на общую сумму 895 миллионов долларов.

Как сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков, были приняты предложения компании - аналогично суверенному долгу выплаты по процентам и основному долгу перенесены на 2 года.

"Укрзализныця" сегодня успешно завершила процедуру голосования холдеров за реструктуризацию выплат по двум выпускам евроблигаций на общую сумму 895 млн долларов. Анонс на Ирландской фондовой бирже размещен только что", - отметил Кубраков.

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Отмечается, что погашение по еврооблигациям, которые были выпущены в 2019 году, с 2024 года перенесено на 2026 год, а выпущенных в 2021 году — с 2026 года на 2028 год соответственно. Выплаты купонов, которые приходились на 2023-2024 годы, перенесены до января 2025 года с возможностью их капитализации.

"Отсрочка выплат по еврооблигациям позволит "Укрзализныце" снизить нагрузку на ликвидность компании в условиях кризиса и будет способствовать стабильной работе и непрерывным железнодорожным перевозкам грузов и пассажиров в условиях военного и послевоенного времени", - отметил министр.

Кубраков также добавил, что изменение условий выпуска еврооблигаций позволит "Укрзализныце" высвободить финансовые ресурсы для ремонта поврежденной железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, восстановления сообщения с деоккупированными территориями и возврата социальных стандартов в таких регионах.

Война в Украине и отсрочка выплат по еврободам:

11 июля 2022 года с предложением о двухлетней отсрочке всех выплат по еврооблигациям, в частности погашения, обратился к держателям еврооблигаций "Нафтогаз Украины", что привело к падению котировок суверенных еврооблигаций к историческому минимуму.

В МВФ отметили, что Украина "аккуратно" обслуживает внешний долг и стране не нужны отсрочки платежей. Фонд призвал поддерживать страну грантовым финансированием.

20 июля 2022 года стало ищвестно о том, что Кабмин предложит держателям еврооблигаций добровольно продлить срок обращения всех еврооблигаций на 24 месяца, а также отсрочить на такой же срок уплате процентного дохода по ним.

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