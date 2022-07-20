В случае их отказа правительство продолжит обслуживать бумаги в соответствии с имеющимися условиями.

Кабмин предложит держателям еврооблигаций добровольно продлить срок обращения всех еврооблигаций на 24 месяца, а также отсрочить на такой же срок уплате процентного дохода по ним.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №805 от 19 июля. В то же время в случае их отказа Украина продолжит обслуживать бумаги в соответствии с существующими условиями.

Минфину поручено обратиться к держателям еврооблигаций для согласования таких изменений и согласовать их также с Бюджетным комитетом ВР.

"В связи с осуществлением сделок с государственным долгом (далее ⸺ сделки) обеспечить уплату процентного дохода по облигациям в 2018 году первой серии, принадлежащей к уплате 1 августа 2022 г., не ранее даты проведения держателями таких облигаций голосования по изменениям условий их выпуска, но в случае, когда держатели не согласуют указанных изменений, то не позднее истечения предусмотренного условиями выпуска соответствующих облигаций льготного периода осуществления платежей за ними", - говорится в постановлении.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, за это время Украина должна погасить три выпуска еврооблигаций на общую сумму 3 млрд долл. И это без учета процентов по ним да еще по 11 выпускам. Окончательная сумма экономии для страны от принятого решения станет известна после официального объявления.

Правительство также отложило и выплаты по деривативам, то есть по выпущенным в 2015 году ВВП-варантам.

Ранее, 11 июля, с предложением о такой двухлетней отсрочке всех выплат по еврооблигациям, в частности погашения, обратился к держателям еврооблигаций "Нафтогаз Украины", что привело к падению котировок суверенных еврооблигаций к историческому минимуму.

В МВФ отметили, что Украина "аккуратно" обслуживает внешний долг и стране не нужны отсрочки платежей. Фонд призвал поддерживать страну грантовым финансированием.

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