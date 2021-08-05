Укравтодор в рамках соглашения с Международным банком реконструкции и развития объявил тендер на капитальный ремонт 61,5 км дорог в Луганской области.

Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В частности, будут восстановлены 49,5 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут и 12 км дороги Н-26 Чугуев - Меловое. Закупка еще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск также будет объявлена ​​в ближайшее время.

"Торги будут проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Работы начнутся как только будут определены и объявлены победители", - подчеркнул Кубраков.

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Он пояснил, что Луганщина долгое время была среди областей, в которых проводилось наименьше дорожных работ: за предыдущие 10 лет здесь было отремонтировано только 132,9 км дорог. Именно поэтому со стартом программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" именно Луганской области уделяется особое внимание. Всего за два года здесь планируется обновить около 400 км дорог.

"Эти дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные населенные пункты. Годами они не обновлялись, а с началом войны ими интенсивно двигалась военная техника", - отметил министр инфраструктуры.

Напомним, как ранее сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, по программе к концу 2023 года планируется обновить всю сеть общегосударственных дорог страны, которая составляет более 20 тысяч км.

Автор: Григорий Бондарь