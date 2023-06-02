За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% майского рынка новых легковушек.

На украинском рынке новых легковушек лидерскую позицию занимает компактный кроссовер Renault Duster.

Как сообщает Укравтопром, за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% майского рынка новых легковушек.

В ТОП-10 новых авто, популярных в мае 2023 года, вошли:

Renault Duster - 472 ед.;

Toyota RAV-4 - 253 ед.;

Toyota Corolla - 172 ед.;

Volkswagen ID.4 - 168 ед.;

Hyundai Tucson - 155 ед.;

Mazda CX5 - 137 ед.;

Nissan Qashqai - 109 ед.;

Suzuki Vitara - 109 ед.;

Dongfeng Honda M-NV - 107 ед.;

Volkswagen Touareg - 104 ед.

Рынок авто в Украине

По результатам первых четырех месяцев с начала этого года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине оказались город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

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При этом наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек продемонстрировали: Львовская обл. – 6 тыс. 116 шт.; Винницкая обл. - 4 тыс. 46 шт.; г. Киев - 3 тыс. 830 шт.; Ровенская обл. - 3 тыс. 219 шт.; Днепропетровская обл. - 3 тыс. 206 шт.

В течение мая в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше чем в прошлом году.

От показателя довоенного мая 2021 года, платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 39%. В мае 2023 года относительно апреля 2023 года потребительская активность на авторынке почти не изменилась.

Лидерство на украинском рынке удерживает японская марка Toyota - 861 шт. На втором месте остается Renault - 501 шт. Третий результат у Volkswagen - 446 шт. Также в ТОП-5 мая попали Hyundai - 347 шт. и BMW - 344 шт.

Отмечается, что бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, который выбрали 472 покупателя.

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