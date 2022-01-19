Госавиаслужба утвердила выполнение чартерных рейсов из Украины в Эль-Аламейн, Мерса-Матрух и Невшехир.

Госавиаслужба утвердила выполнение чартерных рейсов из Украины в новые курорты Египта и Турции во время летнего сезона 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Госавиаслужбы.

Согласно приказу "Об определении перечня курортных мест на летний сезон ИАТА 2022 года", Госавиаслужба утвердила выполнение чартерных рейсов из Украины в Эль-Аламейн (Египет), Мерса-Матрух (Египет) и Невшехир (Турция) летом 2022 года.

Рейсы разрешается выполнять после получения авиакомпаниями соответствующих прав на эксплуатацию воздушных линий.

Читайте такжеМАУ объявила чартерную программу на зиму: список рейсовКак сообщал УНИАН, ранее украинская авиакомпания Azur Air Ukraine получила от Государственной авиационной службы Украины разрешение на выполнение маршрутов из Киева к Ираклиону, Миконосу, Родосу, Корфу, Ханье и Косу.

Кроме того, авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешение на полеты из Киева в Римини (Италия), Ларнаку (Кипр) и Пальма-де-Мальорку (Испания).

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