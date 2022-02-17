Средства должны получить 18 крупных и средних городов Украины.

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение "Городской общественный транспорт Украины II" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №0135 проголосовали 298 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов – УНИАН).

Как напомнила заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко, это соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком было подписано 9 декабря 2020 года.

"Данное соглашение предусматривает привлечение кредитного финансирования в размере 200 миллионов евро, необходимых для реализации этого проекта. Цель проекта состоит в реализации подпроектов по развитию городского пассажирского транспорта в больших и средних городах Украины численностью населения более 100 тысяч человек и направленных на развитие экологически чистого и социально значимого транспорта", - сказала она.

Кредитные средства будут направляться на обновление парков трамваев, троллейбусов, закупку вагонов метро, приобретение электробусов, строительство и реконструкцию трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций.

На сегодняшний день участниками проекта являются 18 городов, он является продолжением проекта, который реализуется в 10 городах Украины и демонстрирует существенные результаты.

Развитие общественного транспорта:

В рамках проекта по развитию общественного транспорта, в частности, предусматривается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий и другие работы в городах Черкассы, Белая Церковь, Каменское, Днепр, Львов, Кременчуг и Запорожье.