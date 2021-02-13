Также Украина и Евросоюз планируют начать кибердиалоги и диалоги высокого уровня по вопросам космического сотрудничества.

Украина первой из стран за пределами ЕС получит доступ к навигационной услуге Safety of Life.

Читайте такжеВозрождение региональной сети аэропортов в Украине: сколько стоит и чего ждать пассажирамОб этом сообщается на Правительственном портале по итогам визита в Брюссель премьер-министра Дениса Шмыгаля, который возглавлял украинскую делегацию и участвовал в заседании Совета ассоциации Украина - Евросоюз.

Отмечается, что Шмыгаль приветствовал намерения ЕС предоставить Украине - первой стране за пределами ЕС - доступ к навигационной услуге Safety of Life для украинских спасательных служб, аэропортов и транспорта.

Также сообщается, что 11 февраля премьер-министр обсудил с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по делам Европы, пригодной для цифровой эры, Маргрет Вестагер сотрудничество Украины и ЕС в цифровой сфере, кибербезопасности и промышленности.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство Украины последовательно работает над цифровой трансформацией и поблагодарил Еврокомиссию за поддержку правительственных инициатив, в частности, содействие развитию электронного управления в Украине.

«Наша цель - интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС», - подчеркнул руководитель правительства.

Премьер-министр также напомнил о договоренности совместно работать над заключением Соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг.

«Мы согласовали соответствующий план действий. Рассчитываем на его своевременную имплементацию и подписание Соглашения в ближайшие годы», - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль поднял вопрос заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), отметив, что это остается стратегическим приоритетом Украины в сотрудничестве с ЕС.

Руководитель правительства поблагодарил ЕС за усилия по организации экспертной миссии по предварительному оцениванию украинской инфраструктуры качества. Он добавил, что положительные выводы миссии позволят перейти к организации официальной оценочной миссии ЕС и обеспечить прогресс на пути к заключению Соглашения АСАА.

«Хотим ускорить процесс начала переговоров по заключению Соглашения ACAA, ведь это будет способствовать восстановлению нашей экономики в постпандемический период», - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины и исполнительный вице-президент Еврокомиссии обсудили начало кибердиалогов уже в первом полугодии 2021 года и диалогов высокого уровня по вопросам космического сотрудничества.

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Автор: Виктория Токарева