Одно из соглашений предусматривает поставки в Украину 130 электровозов французской компании Alstom.

Украина и Франция подписали 4 рамочных межправительственных соглашения на сумму 1,3 млрд евро, одно из которых предусматривает поставки в Украину 130 электровозов французской компании Alstom.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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«Украина и Франция подписали 4 рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро. Спасибо французской стороне и Министру экономики, финансов и восстановления Французской Республики Бруно Ле Меру за поддержку и укрепление наших стратегических отношений», - написал он.

По словам Шмыгаля, заключенные соглашения предусматривают реализацию таких проектов: поставки 130 электровозов компанией Alstom на сумму до 900 млн евро; поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро; улучшение водоснабжения в Луганской области; улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.

Премьер подчеркнул, что все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест.

Что этому предшествовало

В марте министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил французских бизнесменов присоединиться к участию в программе "Большая стройка" и большой приватизации в Украине.

Ранее Кулеба заявил, что Украина заинтересована активизировать сотрудничество с Францией в сферах IT-технологий и энергетики.

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Автор: Павел Степанец