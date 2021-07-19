Такое решение было принято на фоне слабой общественной поддержки проведения Игр

Японская компания Toyota, являющаяся спонсором Олимпиады-2020 в Токио отказалась от участия в церемонии открытия Игр и от связанной с Олимпиадой рекламы.

Такое решение было принято на фоне слабой общественной поддержки проведения Игр. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеНа Олимпиаде в Токио выступит рекордное количество ЛГБТ-спортсменов

Компания не будет выпускать телевизионные рекламные ролики, связанные с Олимпиадой.

Также сообщается о том, что гендиректор Toyota Motor Corp Акио Тойода не планирует посещать церемонию открытия Игр.

"Это правда,Toyota не будет посещать церемонию открытия, и решение было принято с учетом различных факторов, включая отсутствие зрителей", - заявил представитель компании.

"Мы не будем выпускать никакой рекламы, связанной с Играми в Японии", - добавили в Toyota.

Как пишет издание, около 60 японских корпораций, которые заплатили более 3 миллиардов долларов за спонсорские права на Олимпиаду-2020, сейчас сталкиваются с дилеммой, связывать ли свои бренды с этим событием.

За четыре дня до церемонии открытия в Токио 68% респондентов в опросе газеты Asahi выразили сомнение в способности олимпийских организаторов контролировать коронавирусные инфекции. 55% опрошенных заявили, что они против проведения Игр.

Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей - на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады этого года.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

Украине на Олимпиаде в Токио пророчат больше медалей, чем на Играх-2016 в Рио.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко