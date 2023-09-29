За январь-август 2023 года торговля между РФ и Китаем выросла на 32% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а общий объем торговли достиг $155 млрд.

В России "накапливаются" грузовые контейнеры из Китая на фоне резкого увеличения потока китайских товаров в страну-террористку по мере роста торговли.

Согласно отчету логистической платформы Container xChange, в России "насобиралось" дополнительных 150 тысяч морских контейнеров, которые импортеры пытаются вернуть в Китай, пишет CNN.

"Из Китая в Россию осуществляется значительный объём грузовых перевозок, но очень мало грузов обратно в Китай из России. Контейнеры в России накапливаются, а это означает, что цены на подержанные контейнеры в России очень низкие", - заявил в отчете генеральный директор Кристиан Рулоффс.

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По данным Container xChange, переизбыток контейнеров, из-за которого с начала прошлого года цены на 12-метровые контейнеры упали в семь раз, является следствием "углубляющегося торгового дисбаланса между Россией и Китаем", когда дело касается видов продукции, отправляемой в контейнерах.

Объемы торговли между Китаем и РФ

Согласно данным китайской таможни, опубликованным ранее в этом месяце, за январь-август 2023 года двусторонняя торговля выросла на 32% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а общий объем торговли достиг $155 млрд.

Это включало в себя резкий рост экспорта из Китая в Россию, который подскочил на 63,2% по сравнению с прошлым годом и достиг 71,8 миллиарда долларов. Импорт в Китай вырос на более скромные 13,3%, до $83,3 млрд.

Россия заявила, что ожидает, что объем торговли с Китаем в этом году достигнет рекордных 200 миллиардов долларов. Это на год раньше графика, который президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин установили в 2019 году.

Их растущие торговые связи перенаправили российскую торговлю энергоресурсами на восток и вызвали критику по поводу того, что экономическая поддержка Китая подкрепляет войну России с Украиной.

Чем торгуют Китай и Россия

По данным Container xChange, тип обмениваемых товаров способствует увеличению избытка морских контейнеров в России.

В докладе отмечается, что Китай закупает российское сырье, которое в основном транспортируется в железнодорожных цистернах и полувагонах, а не в контейнерах.

Автомобили и бытовая электроника являются одними из ключевых продуктов, которые китайские поставщики продают в Россию после того, как сотни мировых брендов покинули страну после вторжения.

С другой стороны, почти пятая часть импорта нефти в Китай в июле поступила из России, говорится в докладе Организации стран-экспортеров нефти, опубликованном ранее в этом месяце.

Вместе с Индией на долю Китая в июле пришлось 80% российского экспорта нефти, говорится в августовском отчете Международного энергетического агентства.

Container xChange также указал на более широкие логистические проблемы, связанные с изменением структуры торговли и перегруженностью.

"Перегруженные российские порты и дороги приводят к неэффективности транспортных перевозок. Хотя некоторые инвестиции были сделаны для улучшения инфраструктуры, финансовые ограничения и… [методы, используемые для покрытия] дефицита бюджета, усложняют ситуацию. Поворот России в Азию зависит от существенного развития инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отношения РФ и Китая

Напомним, Китай стал ключевым экономическим спасательным кругом для России после ее вторжения в Украину на фоне того, как США и их союзники сократили торговлю и ввели санкции, чтобы подавить военный потенциал Кремля. Китай настаивает на своем нейтралитете и заявляет, что желает только мира в Украине.

Но китайские лидеры рассматривают Москву как близкого стратегического партнёра и ключевой противовес "враждебному" Западу. Пекин раскритиковал западные санкции в отношении своего северного соседа, одновременно наращивая закупки российских энергоносителей и становясь важным поставщиком потребительских товаров на российский рынок.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года датский логистический гигант Maersk заявил об уходе с российского рынка. Maersk договорился о продаже своих логистических объектов в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited.

Ранее, в марте 2022 года, Maersk остановила все контейнерные перевозки в/из РФ, за исключением продуктов, лекарств и гуманитарных грузов. Позже в том же месяце компания решила полностью уйти с рынка России и продать свои активы.

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