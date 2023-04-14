Отмечается, что операции произведены в обход западных санкций.

Компания из Китая купила медные слитки на сумму не менее 7,4 миллиона долларов у завода, который находится на временно оккупированной Россией территории Украины. Предприятие находится под западными санкциями.

Агентство Reuters пишет, что Китай не вводил никаких ограничений на торговлю с Россией, но США пригрозили внести в черный список компании, нарушившие санкции, и предостерегли Пекин от поставок в Москву товаров, запрещенных экспортными правилами США.

Полученная информация подтверждает торговлю Китая с оккупированными Россией регионами Украины с 24 февраля 2022 года.

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Согласно данным, китайская фирма Quzhou Nova закупила не менее 3220 тонн медного сплава в слитках на общую сумму 7,4 миллиона долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года.

Завод расположен в Донецкой области на востоке Украины, недалеко от границы с Луганском. И Донецк, и Луганск были в числе четырех украинских областей, которые президент Владимир Путин объявил в сентябре прошлого года частью России.

Представители торгово-производственной компании Quzhou Nova, которая базируется в городе Цюйчжоу в восточной провинции Чжэцзян, сообщили, что у нее нет импортных и экспортных операций, связанных с торговлей медными сплавами в слитках.

Когда агентство Reuters показало Quzhou Nova таможенные данные, то компания заявила, что ей "трудно понять документ, поскольку этот документ не проштампован и не подписан", и предложила связаться с таможней по этому вопросу.

База данных, в которой собрана информация обо всех поставках по всему миру, не ставит печати или подписи на своей информации.

Таможенная служба Китая не предоставила подробной информации об импорте. В нем говорилось, что "данные о торговле компании не разглашаются в нашей публичной информации".

Согласно государственной таможенной статистике, в период с октября по февраль Китай импортировал из России медь и медные сплавы на сумму 852 млн долларов.

Источник на Дебальцевском заводе на условиях анонимности сообщил, что на территории завода находится цех цветной металлургии. Источник отказался комментировать вопрос о поставках медных сплавов в Китай, заявив, что информация является "коммерческой тайной".

В Федеральной таможенной службе России, на которую обратились за комментарием, сообщили Рейтер, что информация о компаниях является конфиденциальной и не разглашается службой.

Отвечая на вопрос об этом в пятницу, Кремль заявил, что не знает, правдива ли новость Reuters о сделке и какие имеются доказательства.

По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода осуществлялись через порт Новороссийск на юге России.

Справка УНИАН. Компания Quzhou Nova специализируется на экспорте оберточной бумаги. Она производит и продает товары для табачной промышленности, в том числе бумагу, алюминиевую фольгу и полипропиленовую пленку.

Китай и санкции против России - что известно

США ввели санкции 21 февраля 2022 года на импорт или экспорт из временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей. Два дня спустя Европейский союз объявил о мерах, включая запрет на импорт товаров из двух регионов.

Хотя китайские компании могут, с точки зрения их властей, свободно торговать с фирмами в регионах Украины, контролируемых Россией, они рискуют попасть в западные черные списки.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны.

Справка УНИАН. Дебальцевский завод металлургического машиностроения находится в городе Дебальцево в 70 км от подконтрольного России украинского города Донецка. Предприятие специализируется на производстве оборудования и запасных частей для черной металлургии, горнодобывающей промышленности и цементных заводов, а также занимается производством стали и литьем металлов.

По данным украинского реестра, завод в Дебальцево приостановлен украинскими властями. По состоянию на начало 2023 года его единственным владельцем была украинская Донецкая областная государственная администрация.

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