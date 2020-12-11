Подозрение предъявлено руководителю ГП «Морской торговый порт «Черноморск» и посреднику, которые были задержаны вчера.

Руководителю ГП «Морской торговый порт «Черноморск» СЕГОДНЯ сообщено о подозрении в получении взятки в 250 тыс. долл.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что подозрение предъявлено руководителю госпредприятия «Морской торговый порт «Черноморск» и посреднику, которые были задержаны вчера, 10 декабря.

Действия обоих граждан квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины, а посредника еще и ч. 5 ст. 27 УК Украины.

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Установлено, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой госпредприятие имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами, однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов.

Поэтому, когда руководитель порта почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, то потребовал от него плату за «лояльность», оценив ее в 250 тыс. долл. Руководитель порта действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил указанную сумму для дальнейшей передачи должностному лицу порта «Черноморск».

Напомним, 10 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили в вымогательстве 250 тыс. долл. руководителя ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

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Автор: Лариса Козовая