По словам главы государства, из-за коррупции это предприятие является банкротом уже много лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только силовыми методами и посадками коррупционеров можно навести порядок в госкомпании «Укрзализныця».

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.

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«Это предприятие банкрот уже много лет, и только силой, только посадками можно там навести порядок», - сказал он.

Также глава государства отметил, что, несмотря на то, что «Укрзализныця» является стратегическим предприятием, необходимо рассмотреть вопрос о привлечении иностранного инвестора, так как без этого добиться нормального функционирования будет очень сложно.

«Укрзализныця» и ее убыток

«Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Чистый убыток акционерной компании «Укрзализныця» по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн, в то время как в 2019 году компания показала прибыль в 3 млрд грн.

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Автор: Игорь Орел