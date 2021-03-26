Компания, на которую приходится около 30% мировых поставок целлюлозы для производства туалетной бумаги, испытывает проблемы с доставкой сырья.

Из-за заблокированного севшим на мель контейнеровозом Суэцкого канала мир может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги.

Как пишет Bloomberg, блокировка одной из важнейших транспортных артерий мира создает напряжение на рынке морских перевозок, из-за чего зафрахтовать судно стало сложнее.

Так, компания Suzano SA, один из крупнейших в мире производителей древесной целлюлозы, которая является сырьем для туалетной бумаги, предупредила, что глобальные проблемы с доставкой морских контейнеров могут привести к затруднениям с поставками сырья.

Suzano SA в основном отправляет свою целлюлозу на грузовых судах навалочного типа. По словам генерального директора компании Вальтера Шалка, резкий рост спроса на контейнеровозы начинает распространяться на навалочные суда и грозит задержками поставок компании.

Читайте такжеЗаблокированный Суэцкий канал спровоцировал подорожание перевозок - Bloomberg

Шалка обеспокоен тем, что транспортные проблемы будут нарастать как снежный ком и только усугубляться. Значительные перебои в торговле целлюлозой в конечном итоге могут повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов.

Как отмечает Bloomberg, это происходит в условиях возросшего спроса на туалетную бумагу.

Расположенная в бразильском Сан-Паулу Suzano SA уже обеспокоена тем, что объемы поставок сырья в марте могут оказаться ниже ожидаемого, а также риском вынужденного переноса некоторых поставок на апрель, сказал Шалка. По его словам, в связи с возросшим спросом на грузовые суда, навалочные суда к терминалам компании заходят реже, чем обычно.

"Все южноамериканские игроки, которые экспортируют навалочным способом, столкнулись с этим риском", - сказал Шалка.

Бразилия является ведущим поставщиком целлюлозы в мире, а на Suzano SA приходится около 30% мировых поставок целлюлозы из твердых пород древесины, используемой для производства туалетной бумаги.

Авария в Суэцком канале: что известно

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Судно 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитано на 200 тысяч тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может понадобиться несколько недель так как судно придется разгрузить.

Сбои на грузовом рынке разрушают мировую торговлю, особенно продовольственными и сельскохозяйственными продуктами. Транспортные потоки в портах резко упали, фрахтовые расходы выросли, а поставки замедлились.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Александр Топчий