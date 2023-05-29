На рынке новых легковых авто бестселлером стал компактный кроссовер Renault Duster.

По итогам первых четырех месяцев с начала года, крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине стали город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Как сообщает "Укравтопром", с января по апрель киевляне приобрели - 5 тыс. 100 новых авто, жители Днепропетровщины купили – 1 тыс. 466 новых авто, на Киевщине было зарегистрировано – 1 тыс. 274 новых авто, в Одесской обл. – 908 ед, а на Львовщине – 877 ед.

Отмечается, что на всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster.

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Кроме того, за тот же период наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек продемонстрировали: Львовская обл. – 6 тыс. 116 шт.; Винницкая обл.-4 тыс. 46 шт.; г. Киев - 3 тыс. 830 шт.; Ровенская обл. - 3 тыс. 219 шт.; Днепропетровская обл. - 3 тыс. 206 шт.

Отмечается, что в этом сегменте подержанных легковушек наиболее популярным автомобилем на Львовщине, Виннитчине и Ровенщине был Volkswagen Golf. А в столице и на Днепропетровщине большим спросом пользовался Renault Megane.

Рынок авто Во время войны

За прошлый 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тыс. легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти 3 млрд долларов.

В январе украинский автопарк пополнили почти 1,3 тыс. электромобилей. Кроме того, в Украине за январь уменьшилось количество авто с традиционными двигателями.

В апреле на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 931 авто, что является лучшим результатом за последние 13 месяцев.

В течение 1 квартала 2023 года было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей. Тогда в ТОП-10 вошли авто BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Украинцы в апреле приобрели 509 новых легковых авто, изготовленных в Китае. Почти каждый десятый новый легковой автомобиль, в прошлом месяце пополнивший отечественный автопарк был китайского происхождения (китайской марки, или не китайской марки, но изготовлен в КНР).

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