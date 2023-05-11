Почти каждый десятый новый легковой автомобиль, в апреле пополнивший украинский автопарк - китайского происхождения.

Украинцы в апреле приобрели 509 новых легковых авто, изготовленных в Китае.

Как сообщает "Укравтопром", почти каждый десятый новый легковой автомобиль, в прошлом месяце пополнивший отечественный автопарк был китайского происхождения (китайской марки, или не китайской марки, но изготовлен в КНР).

Отмечается, что абсолютное большинство (2/3) этих легковушек из Китая были электромобили. Еще 30% - бензиновые авто, а автомобилей с дизельными двигателями было лишь 2%. Незначительная остальные - это гибридные и авто с газобаллонным оборудованием автомобиля (ГБО).

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Самыми популярными моделями китайского производства в апреле стали: 1. Volkswagen ID.4 - 129 ед.; 2. Dongfeng / Honda M-NV - 53 ед.; 3. Chery Tiggo 4 - 43 ед.; 4. Volkswagen ID.6 - 36 ед.; 5. Chery Tiggo 2 - 32 ед.

Новости авторынка

Как сообщал УНИАН, на рынке новых легковушек в Украине в апреле с существенным отрывом первую позицию занимает Renault Duster. На втором среди украинцев месте по популярности занимает Toyota RAV-4.

Также в апреле на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 931 авто, что является лучшим результатом за последние 13 месяцев. По сравнению с прошлогодним апрелем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а относительно марта – на 16%.

Всего с начала 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3167 новых автмобилей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в Украине в течение 1 квартала 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из первой десятки выбыли такие марки как - Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. В то же время улучшили свои позиции и вошли в ТОП-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

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