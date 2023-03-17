Стоимость аренды небольших судов класса Aframax растет по мере того, как количество свободных танкеров становится все меньше.

В этом месяце Европа собирается импортировать рекордное количество американской нефти, все больше полагаясь на более крупные танкеры. Это связано с тем, что санкции против российской нефти меняют глобальные торговые пути.

Суда, перевозящие 1,84 миллиона баррелей в день, должны прибыть из США в марте, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg. Между тем, более мелкие суда становятся дорогими, поскольку для транспортировки российской нефти в Азию их бронируют больше.

Торговый бум является еще одним побочным продуктом войны России в Украине и введенных Западом санкций, пишет Bloomberg. Предположительно, это изменение сделает флот менее эффективным, тем самым сократив общее количество танкеров, транспортирующих около 40% мировой нефти.

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В общей сложности 11 супертанкеров, известных как Very Large Crude Carriers, или VLCC, и 16 судов класса Suezmax должны прибыть в Европу из США в этом месяце. Эти большие корабли в настоящее время перевозят около 60% сырой нефти на маршруте, по сравнению с 37% год назад. Супертанкеры могут перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, в то время как Suezmax могут перевозить около 1 миллиона.

Обычно для транспортировки используются даже меньшие корабли, известные как Aframax - вместимостью около 700 тысяч баррелей. Отчасти это связано с тем, что в Европе есть только несколько портов, которые могут принимать супертанкеры, которые обычно предназначены для самых длительных поездок по всему миру.

Однако сегодня Aframax является дефицитом, поскольку трейдеры бронируют суда для транспортировки все большего количества российской нефти в Азию. Крупные импортеры, такие как Китай и Индия, набирают большие объемы, поскольку западные покупатели отказались от грузов из-за санкций против Москвы за вторжение в Украину.

В результате изменений теперь относительно дешево нанимать крупнейшие корабли для перевозки сырой нефти из США в Роттердам. По словам Виктора Катоны, ведущего аналитика по нефти компании Kpler, для супертанкера эта стоимость составляет примерно 2,70 доллара за баррель нефти. Для Aframax на том же маршруте это примерно 8,50 доллара за баррель.

Кроме того, все больше и больше американских судов Suezmax прибывают в Европу частично заполненными, поскольку это по-прежнему более дешевый вариант, чем бронирование Aframax из расчета за баррель.

Санкции против российской нефти

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2022 года вступило в силу нефтяное эмбарго ЕС против России. Санкции предусматривают запрет на экспорт российской нефти, если ее цена будет выше "потолка", который был установлен Советом ЕС на уровне $60 за баррель. Потолок цен означает, что страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут предоставлять услуги, связанные с морской транспортировкой российской нефти, лишь в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или меньше.

Чтобы помочь РФ обойти санкции, появился теневой флот танкеров. В частности, с начала 2023 года с одного танкера на другой в заливе Лаконикос возле Греции перекачали по меньшей мере 23 млн баррелей российской нефти и дополнительных объемов очищенного топлива.

Сначала появилась небольшая армада нефтяных танкеров, чтобы помочь России обойти санкции. А уже сейчас сотни судов с топливом пытаются скрыть от посторонних глаз, куда они направляются. Российский флот "теневых" нефтяных танкеров становится проблемой для всех остальных - стоимость фрахта растет из-за уменьшения количества свободных судов на рынке.

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