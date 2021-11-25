Он также подчеркнул, что проект вызвал большое беспокойство у бизнес сообщества.

Прокт по ограничению эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту, разработанный Министерством инфраструктуры, несет серьезные угрозы для дальнейшей деятельности Укрзализныци, которая является стратегическим предприятием Украины, поэтому не может быть поддержан.

Об этом говорится в депутатском обращении народного депутата, члена Транспортного комитета ВР и Временной следственной комиссии (ВСК) по УЗ Константина Бондарева к председателю ВСК Юлии Гришиной.

Как сказано в обращении, проект МИУ предусматривает, что к 2031 году УЗ должна списать более 50 тыс. вагонов (62% парка предприятия, в т.ч. 100% зерновозов), а для замещения такого количества вагонов компании необходимо будет потратить около 75 млрд грн. Однако, учитывая состояние предприятия, собственных денег на такие закупки в компании нет, а привлечение кредитных средств – нецелесообразно, поскольку компания уже имеет значительный кредитный груз.

"Потеря Укрзализныцей подвижного состава - это открытая угроза государственному предприятию, что будет иметь серьезные последствия и нанесет колоссальный ущерб предприятию", - подчеркнул Бондарев.

Как указывает нардеп, износ основных активов УЗ остается на очень высоком уровне: более чем по 1/3 длины железнодорожных путей просроченные реконструкции и капитальные ремонты, а износ локомотивов превышает 95%. Учитывая, что по этим направлениям УЗ является монополистом, компания должна направить инвестиции прежде всего в обновление основных фондов монопольных сегментов – инфраструктуру и тягу, а не в закупку вагонов.

"Принудительное и откровенно диверсионное списание грузовых вагонов приведет к тому, что Укрзализныця потеряет основные средства - вагоны, которые сейчас приносят ей доходы. А соответственно - свою долю на рынке грузовых вагонов в пользу частных операторов подвижного состава", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что проект вызвал большое беспокойство у бизнес сообщества: ведущие бизнес-ассоциации Украины публично предоставили конструктивную критику и направили письма в МИУ о недопустимости принятия проекта приказа в новой редакции.

"Уже более 200 компаний (представители аграрных, коксохимических, угольных, предприятий, металлургических и горно-обогатительных комбинатов, производителей строительных материалов и операторов подвижного состава) подписали "Антимеморандум" против ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов, и договорились о сотрудничестве в целях недопустимости создания кризиса на рынке вагонов в Украине", - подчеркнул Бондарев.

По его убеждению, основная проблема - не возраст вагонов, а отсутствие должного контроля за проведением плановых ремонтов. Ведь в развитых странах (США, ЕС) грузовые вагоны не имеют предельного срока эксплуатации – только вывод о технических состояниях.

"Из-за бесконтрольности отрасль ремонтов вагонов пронизана коррупцией (когда дешевле заплатить инспектору, чем качественно ремонтировать вагон). Это приводит к тому, что на сети УЗ эксплуатируется немало вагонов, которым место только в ремонтном депо", - подчеркнул народный избранник и призвал главу ВСК на следующем заседании Комиссии включить в повестку дня вопрос относительно негативного влияния на УЗ этого проекта.

Отмечается, что МИУ в рамках проекта "Большая стройка на УЗ" инициировало списание грузовых вагонов по возрасту и строительство новых на украинских вагоностроительных заводах. Стоимость проекта, по предварительным оценкам, составляет более 100 миллиардов гривень, а пути финансирования проекта до сих пор не определены. Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они призвали власти не допустить списания вагонов, ведь за этот проект бизнес и УЗ потеряют миллиарды, а заработают на нем лишь несколько человек-владельцев вагоностроительных заводов, среди которых известный в Украине олигарх.

Автор: Иван Бойко