Черные коммунальщики требовали по 200 гривен за час парковки.

Столичные коммунальщики переоборудовали незаконный паркинг, который появился в одном из дворов киевского Пассажа.

Об этом говорится в сюжете "2+2".

Читайте такжеЖурналисты рассказали, кто контролирует парковки в Киеве и кому принадлежат козырные машино-местаЧерные парковщики загородили въезд в киевский Пассаж, обустроив прямо во дворе светофор и забор. На месте дежурили охранники. На камеру они подтвердили - пускают только тех, кто может доказать, что прописан по этому адресу.

"В последнее время черные парковщики в киевском Пассаже требовали с водителей по 200 гривен в час. Иногда даже угрожают: "Не заплатишь - порежем шины", - отметил заместитель главы КГГА Константин Усов.

За нелегальный паркинг взялись местные власти. Проезд в Пассаж открыли, демонтировав светофор и незаконные ограждения.

Рядом власти намерены обустроить новую парковку. Сейчас пытаются определить, какие места останутся для жителей домов, а на каких парковка станет платной.

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Автор: Анастасия Печенюк