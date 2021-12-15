Столичные коммунальщики переоборудовали незаконный паркинг, который появился в одном из дворов киевского Пассажа.
Об этом говорится в сюжете "2+2".
Читайте такжеЖурналисты рассказали, кто контролирует парковки в Киеве и кому принадлежат козырные машино-местаЧерные парковщики загородили въезд в киевский Пассаж, обустроив прямо во дворе светофор и забор. На месте дежурили охранники. На камеру они подтвердили - пускают только тех, кто может доказать, что прописан по этому адресу.
"В последнее время черные парковщики в киевском Пассаже требовали с водителей по 200 гривен в час. Иногда даже угрожают: "Не заплатишь - порежем шины", - отметил заместитель главы КГГА Константин Усов.
За нелегальный паркинг взялись местные власти. Проезд в Пассаж открыли, демонтировав светофор и незаконные ограждения.
Рядом власти намерены обустроить новую парковку. Сейчас пытаются определить, какие места останутся для жителей домов, а на каких парковка станет платной.