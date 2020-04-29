С 1 мая не заработает: МВД переносит запуск автофиксации нарушений ПДД из-за карантина
Министерство внутренних дел переносит запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в связи с карантинными ограничениями.
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Как напомнили в министерстве, 12 марта МВД представило пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.
Запуск системы в эксплуатацию ожидался с 1 мая.
Однако 11 марта правительство ввело карантинные меры, чтобы не допустить распространения COVID-19.
Эти ограничения частично касаются работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.
Поэтому в МВД принято решение отложить работу системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания карантина.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля ВР изъяла из Коап норму о штрафных баллов за зафиксированные в автоматическом режиме правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.