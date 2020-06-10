"Приват24" запустил сервис отслеживания и оплаты штрафов ПДД

Информация о штрафах поступает из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" добавил в "Приват24" новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня 2020 года.

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Как сообщила пресс-служба банка, данный сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии "Приват24" и мобильном банкинге.

"Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". "Приват24" автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оплатить штраф можно с помощью любой карты клиента, привязанной к "Приват24", в один клик.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня в Киеве и Киевской области заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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