Вместо шторы в вагоне было что-то страшное и грязное, в "УЗ" уже отреагировали.

"Укрзализныцю" высмеяли за "тряпки для вытирания рук" на окнах в вагонах поезда. Шторы выглядели очень грязными, на них были жирные пятна.

Фото с "тряпками" вместо штор на своей странице в Facebook показал блогер и журналист Александр Рудоманов.

Он пошутил о том, что пятна на шторах могут быть следами от жирной пищи, которую часто любят есть пассажиры.

"Как думаете, это следы от пирожков или курочки в поезде 129? Укрзализныця, а каковы ваши варианты? Возможно, стоит все-таки убрать эти тряпки для вытирания рук с поездов?", - написал блогер и отметил в посте ссылки на страницы "Укрзализныци" и руководителя по коммуникациям пассажирской филиала "УЗ" Александра Шевченко.

Фото грязной шторы вызвало шутки. В комментариях украинцы начали придумывать забавные названия для "тряпки" и строить свои теории о том, от чего на ней остались пятна. На сообщение также отреагировали в "Укрзализныце".

"Рудимент старой эпохи. Будет убрано, спасибо", - написали представители "УЗ".

Читайте такжеВ "Укрзализныце" рассказали, будут ли повышать цены на билеты в 2022 годуВпоследствии журналист подтвердил, что к нему в вагон действительно приходил начальник поезда. Штору заменили. Также он написал, что не имеет претензий к бригаде "УЗ" потому что его пост был для снятия "тряпки".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в "Укрзализныце" нашли новый способ нажиться на пассажирах: продали билеты на недостающие вагоны.

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