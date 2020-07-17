Украинских детей хотят пересадить на старые школьные автобусы из Канады и США

В "Слуге Народа" хотят закупать автобусы, бывшие в использовании, например, в Канаде.

В Кабмине решили отменить ГСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак. В ассоциации "Укравтопром" уверены, что готовится законодательная лазейка для ввоза в Украину очередного автохлама. Но в этот раз речь идет о безопасности детей.

В "Слуге Народа" хотят закупать автобусы, бывшие в использовании, например, в Канаде. Нардепы утверждают, что стандарт ГСТУ 7013: 2009 устарел и написан в интересах конкретных производителей, которые создали такую себе "монополию". Денис Шмигаль уже поручил "Украинскому научно-исследовательскому центру проблем стандартизации, сертификации и качества" изучить вопрос.

В отраслевой ассоциации "Укравтопром" не понимают, о какой монополии идет речь, поскольку школьные автобусы производят несколько украинских автопроизводителей: "Богдан", "Эталон", "УкрАвто", "Черкасский автобус", "Часовоярские автобусы". ГСТУ 7013:2009 лишь прописывает требования по безопасности для школьных автобусов, единые на всей территории Украины, для всех производителей - как для отечественных, так и для зарубежных. Иностранные производители имеют возможность предлагать свои автобусы к тендерам через официальные представительства.

"Конечно, действующий с 2009 года стандарт необходимо обновить согласно действующих Правил ЕЭК ООН. Но полная отмена ГСТУ 7013:2009 больше похожа на создание схемы для завоза "автохлама" из Северной Америки и Европы. Допуск к тендерам на поставку школьного транспорта б/у техники из других стран приведет к ухудшению экологии и увеличению числа ДТП с участием детей. Нужно действовать по-другому: обсудить и утвердить текст нового стандарта ГСТУ 2020 года, и только потом отменять действующий ГСТУ 7013:2009",- считают в отраслевой ассоциации "Укравтопром".

"Отменять действующий стандарт, чтобы затем разрабатывать новые требования к школьным автобусам - считаем недопустимым. Такой подход позволит создать неопределенный период времени, в течение которого, в Украине будет происходить бесконтрольная реализация любых автобусов с целью школьных перевозок. Это ящик Пандоры - быстро найдутся бизнесмены, которые попытаются пересадить украинских школьников на канадский вариант "автоблях", - комментирует Ефим Хазан, вице-президент ассоциации "Укравтопром".

"Кто и где будет ремонтировать старую технику из Канады? Кто будет проверять техническое состояние автобусов - речь идет о транспорте для детей! Любой автодилер, который планирует реализовывать новую для рынка марку авто, сначала готовит инфраструктуру - создает сеть СТО, учит персонал, обеспечивающий склады запасных частей. Допустим, где-то в Полтавской или Херсонской области, в каком-то районном центре, выйдет из строя канадский автобус - каким образом и кто его будет ремонтировать? Надеемся, что стандарт обновят согласно актуальным Правилам ЕЭК ООН. Потому что отмена ГСТУ 7013:2009 превратит нас в Кубу или Мексику, где десятилетиями эксплуатируются старые школьные автобусы из США и Канады",- комментируют в отраслевой ассоциации "Укравтопром".

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