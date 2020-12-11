Некоторые дороги приходится обрабатывать повторно по несколько раз.

Столичные дорожники обрабатывают дороги и тротуары Киева противогололедными средствами. В ночь на 11 декабря в Киеве работали 301 единица спецтехники и 36 бригад ручной уборки в составе 272 сотрудников.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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"Осадки продолжались до 6 утра при температуре около -1 °С. Поэтому приходится обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз… Сейчас очищены и обработаны противогололедными средствами все улицы, которые находятся на балансе корпорации. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта", - заявляют в "Киевавтодоре".

Там также сообщают, что с начала непогоды использовали 2143 т соли, 99 т песочно-стеклянной смеси и 258 т жидких хлоридов.

Непогода в Киеве

Осложнение погодных условий в Киеве и области началось 10 декабря во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. Из-за этого в столице произошли многочисленные ДТП. Люди с трудом смогли добраться из офисов домой.

В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.

Также осложнение погодных условий наблюдалось в Ривненской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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Автор: УНИАН