Крупнейший европейский лоукостер решил зайти в Россию

Первые авиарейсы Ryanair в Россию запланированы уже на зиму.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair заходит на авиарынок России.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Расписание полетов

"В зимнем расписании 2020/2021 годов Ryanair будет выполнять 4 еженедельные рейсы в Россию. Речь идет о полетах из Италии в Санкт-Петербург (аэропорт" Пулково "). Летать можно во все города, кроме Рима и Милана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на официальном сайте Ryanair информация о запуске авиарейсов в РФ пока отсутствует.

Маршруты полетов

"Также следует учитывать, что в декабре 2020 году на операционной базе в аэропорту" Пулково "третий по величине европейский лоукостер Wizz Air разместит свой второй самолет Airbus A320. Вместе с расширением парка воздушных судов в Санкт-Петербурге авиакомпания в декабре 2020 года и марте 2021 запустит новые рейсы из "Пулково" до итальянских городов: Бергамо, Болонья, Венеция, Катания и Турин ", - подчеркивает

Что этому предшествовало

Крупнейший в Европе авиаперевозчик-лоукостер Ryanair из-за пандемии коронавируса получил рекордные убытки в первом финансовом квартале .

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