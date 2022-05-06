Европа не была готова к такой ситуации и не могла предоставить Украине необходимые объемы топлива.

Полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой Украины фактически разрушило систему обеспечения страны нефтепродуктами.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил эксперт рынка топлива Сергей Куюн.

"Фактически 24 февраля с первыми залпами российских ракет была разрушена система обеспечения страны нефтепродуктами. Мы потеряли наши основные источники поставок — Беларусь и Россию, а это было до 70% рынка. Еще 10% приходило морем. То есть, мы потеряли 80% рынка!", - отметил эксперт.

По словам Куюна Европа не была готова к такой ситуации и не могла предоставить Украине необходимые объемы топлива.

"Трейдеры оперативно начали прорабатывать единственное оставшееся направление — западную границу и ЕС. И весь март ушел на то, чтобы найти и законтрактовать необходимые объемы. Потому что в Европе никто не ожидал такого "клиента", не хранил такие резервы и не держал такие объемы топлива. Потому пришлось хорошо поискать. Ресурсы сейчас едут даже из Нидерландов. Это беспрецедентная география, которую раньше невозможно было и представить", - отметил эксперт.

Также ситуацию ухудшило уничтожение нефтебаз.

"В апреле ситуация ухудшилась в связи с атакой на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Он был разрушен и прекратил снабжение. С марта он существенно поддерживал рынок, который сразу ощутил это. Кроме того, было разрушено более 20 нефтебаз", - отметил эксперт.

По словам Куюна быстро наладить импорт не удавалось.

"Это все ударило по запасам, и мы начали очень быстро их использовать, в то время как быстро наладить импорт не удавалось. Да, ресурсы мы нашли, но они застряли в портах, на европейских заводах из-за нехватки логистики — железнодорожных вагонов, локомотивов. Украинский автотранспорт, бензовозы тоже оказались не готовы. В Европе очень строгие требования к грузовому транспорту. И эту проблему решить полностью еще не удалось.

Импорт начал поступать. В общем-то, неплохие объемы были завезены в апреле, но их недостаточно без внутреннего производства. Это и привело к кризису, который мы сейчас имеем", - отметил эксперт.

Война в Украине:

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