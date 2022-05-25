Часть этих автодорог еще на оккупированных территориях.

В Харьковской области разрушены 45% автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Об этом рассказал начальник Службы автомобильных дорог региона Андрей Алексеев.

"Вследствие российской агрессии и прохождения боевых действий на территории области дорожное хозяйство претерпело значительные разрушения, а именно 45% (1 059 км автодорог) от сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Разрушено 16 искусственных сооружений на государственных дорогах, из которых 12 находятся на балансе Службы. Часть этих дорог еще на оккупированных территориях", - сообщил Алексеев.

По его словам, сколько времени и ресурсов нужно, чтобы все отстроить, пока трудно прогнозировать.

"В первую очередь усилия направляем на устройство временных объездов разрушенных сооружений и обеспечение проезда приоритетными направлениями, где это возможно", - отметил начальник службы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Херсонской области оккупанты заминировали мосты и дороги, по которым жители пытаются выехать на подконтрольную территорию.

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