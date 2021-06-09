Для того, чтобы реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, такие как Киевская обходная дорога (КОД), которую строят в рамках «Большой стройки» Президента Владимира Зеленского, государственных средств недостаточно. В Украине должны быть инструменты привлечения крупных сумм иностранных средств.

Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода во время обсуждения механизма закупки услуг по строительству Киевской обходной дороги.

Он напомнил, что 3 июня Верховная Рада поддержала изменения в закон Украины «О публичных закупках», необходимые для старта работ по строительству КОД. Поправки предоставляют подрядчику возможность не только строить объект, но и обеспечить возможности финансирования для выполнения этих работ. Подрядчик будет определяться на конкурентных торгах как по ценовому критерию, так и по условиям привлечения финансирования.

Варивода привел пример реконструкции трассы М-14 Одесса - Николаев - Херсон, аргументируя необходимость поиска альтернативных путей финансирования инфраструктурных проектов. В 2018 году начались переговоры с инвесторами по строительству цементобетонной дороги с четырьмя полосами, которая соединила бы припортовые города и улучшила бы транспортное сообщение Юга и всей Украина.

Стоимость проекта составила 21,9 млрд грн, при этом в 2018 году весь Дорожный фонд ограничивался 32 млрд грн.

«Китайская компания CRBC выразила намерение построить дорогу за свой счет, с привлечением денег негосударственных организаций Китая. Они спросили - можем привлечь деньги коммерческих банков Китая и мы строим? Нет, не можем, потому что это уровень межгосударственный. И вот уже 2021 год - дороги нет. Все. А она бы уже была», - отметил Варивода.

По его словам, невозможно провести строительство КОД, привлекая только средства государственной программы.

«Ремонт дороги международного значения на 10 миллиардов - это приемлемая сумма для государственного бюджета и Дорожного фонда. Но невозможно за 5 лет потратить 85 млрд грн. Для этого следует остановить ремонт и строительство трети всех дорог по всей Украине, только ради 1 проекта. Поэтому международные инвестиции - здесь чуть ли не единственное адекватное решение», - констатировал Варивода.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко рассказал, что в рамках программы продолжаются работы по созданию первой объездной Днепра. Завершить Южный обход города планируется к 30-й годовщине Независимости.

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Автор: Григорий Бондарь