Законопроект является важным для экологии и развития аграрного сектора.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в транспортной отрасли с 1 мая 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №3356-д проголосовали 293 депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

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Таким образом, предлагается определить обязательное содержание жидкого биотоплива (биокомпонентов) во всех объемах автомобильных бензинов с 1 мая 2022 года не менее 5% при абсолютной погрешности ±0,5%.

Исключением являются бензины с октановым числом 98 и выше, а также те, что поставляются для потребностей Министерства обороны.

Представляя законопроект глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сказал, что документ является важным для экологии и развития аграрного сектора, поскольку его принятие позволит украинским предприятиям производить биоэтанол.

По его словам, в доработанном законопроекте добавление биокомпонентов предлагается сделать постепенным – с 3% с 2022 года, 4% – в 2023 году и 5% в дальнейшем.

«Это означает, что абсолютно спокойно будут ездить все автомобили, что такая практика существует в Европе. Мы получили письмо от Энергетического сообщества, что этот законопроект отвечает европейской практике», - сказал он.

Согласно тексту законопроекта, также будет введен учет содержания жидкого биотоплива согласно утверждаемому профильным министерством порядку. Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по производству и импорту топлива, а также торговлю им, обязуются не позже 1 июля года, следующего за отчетным, предоставлять администратору учета информацию о фактическом содержании биокомпонентов.

Нулевая ставка экологического налога

Министерство энергетики предложило законопроект, которым предлагается установить нулевую ставку экологического налога на производство энергии из биотоплива. Принятие этого законопроекта будет способствовать увеличению производства энергии из биотоплива в Украине и дальнейшему отказу от ископаемых видов топлива.

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Автор: Анна Бредихина