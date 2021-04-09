Министерство предлагает установить нулевую ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода для установок, использующих биотопливо.

Министерство энергетики Украины обнародовало для публичного обсуждения проект Закона, который предусматривает нулевую ставку налога за выбросы двуокиси углерода для установок, осуществляющих такие выбросы в результате сжигания биотоплива.

"Принятие законопроекта будет способствовать увеличению производства энергии из биотоплива в Украине и в дальнейшем переходу предприятий с ископаемых видов топлива (угля, газа, торфа) на использование этого вида топлива, которое производится из биологически возобновляемых источников органического происхождения", - утверждают в пресс-службе министерства.

Ведомство отмечает, что сейчас предприятия и другие субъекты хозяйствования, которые сжигают биотопливо на стационарных источниках загрязнения, так же уплачивают налог за выбросы двуокиси углерода в размере 10 грн за тонну, как и субъекты хозяйствования, которые сжигают другие энергоносители и осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Читайте такжеГаз из Катара: "меморандум" не означает " договор""Однако такое положение вещей не соответствует мировой практике. Согласно Методологии механизма чистого развития Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, биотопливо считается СО2-нейтральным топливом, ведь при его сжигании двуокиси углерода образуется столько, сколько было поглощено растениями во время роста", - уверены в Минэнерго.

Отмечается, что в странах-членах ЕС налоги на выбросы двуокиси углерода при производстве энергии также не применяются. Например, в Дании взимаются налоги на производство, переработку, хранение ископаемых топлив для отопления, в частности энергетический налог на нефтепродукты, уголь, лигнит и кокс или налог на СО2 из отдельных энергопродуктов, однако биотоплива освобождены от налогообложения. Похожая ситуация также в Швеции и Великобритании, где налогом облагаются ископаемые топлива, но освобождены от налогообложения биотоплива.

Законопроект должен ввести нулевую ставку экологического налога для установок, которые внесены в реестр установок, использующих исключительно биотопливо. Созданием и ведением такого реестра должно заняться Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

С документом можно ознакомиться на официальном сайте Министерства энергетики. Публичное обсуждение законопроекта продлится месяц

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Автор: Катерина Комолова