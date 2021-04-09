Законопроект должен установить нулевую ставку экологического налога для установок, которые используют исключительно биотопливо / фото ua.depositphotos.com

Министерство энергетики Украины обнародовало для публичного обсуждения проект Закона, который предусматривает нулевую ставку налога за выбросы двуокиси углерода для установок, осуществляющих такие выбросы в результате сжигания биотоплива.

"Принятие законопроекта будет способствовать увеличению производства энергии из биотоплива в Украине и в дальнейшем переходу предприятий с ископаемых видов топлива (угля, газа, торфа) на использование этого вида топлива, которое производится из биологически возобновляемых источников органического происхождения", - утверждают в пресс-службе министерства.

Ведомство отмечает, что сейчас предприятия и другие субъекты хозяйствования, которые сжигают биотопливо на стационарных источниках загрязнения, так же уплачивают налог за выбросы двуокиси углерода в размере 10 грн за тонну, как и субъекты хозяйствования, которые сжигают другие энергоносители и осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Читайте такжеГаз из Катара: "меморандум" не означает " договор""Однако такое положение вещей не соответствует мировой практике. Согласно Методологии механизма чистого развития Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, биотопливо считается СО2-нейтральным топливом, ведь при его сжигании двуокиси углерода образуется столько, сколько было поглощено растениями во время роста", - уверены в Минэнерго.

Отмечается, что в странах-членах ЕС налоги на выбросы двуокиси углерода при производстве энергии также не применяются. Например, в Дании взимаются налоги на производство, переработку, хранение ископаемых топлив для отопления, в частности энергетический налог на нефтепродукты, уголь, лигнит и кокс или налог на СО2 из отдельных энергопродуктов, однако биотоплива освобождены от налогообложения. Похожая ситуация также в Швеции и Великобритании, где налогом облагаются ископаемые топлива, но освобождены от налогообложения биотоплива.

Законопроект должен ввести нулевую ставку экологического налога для установок, которые внесены в реестр установок, использующих исключительно биотопливо. Созданием и ведением такого реестра должно заняться Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

С документом можно ознакомиться на официальном сайте Министерства энергетики. Публичное обсуждение законопроекта продлится месяц

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Автор: Катерина Комолова