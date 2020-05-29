В Барселоне жгли шины из-за закрытия завода Nissan, который работал 40 лет (фоторепортаж)

Закрытие завода непосредственно означает потерю работы для 3 тысяч его работников, однако косвенным последствием может стать потеря 20 тысяч рабочих мест, которые зависят от работы завода.

Автомобильная компания Nissan объявила о закрытии своего завода в Барселоне, что привело к протестам.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Закрытие завода непосредственно означает потерю работы для 3 тысяч его работников, однако косвенным последствием может стать потеря 20 тысяч рабочих мест, которые зависят от работы завода.

Решение о его закрытии вызвало протесты. В частности, десятки людей жгли шины напротив здания завода. Кроме того, разъяренные рабочие в знак протеста перекрыли несколько дорог.

Закрытие завода стало ударом для Испании в то время, когда безработица растет, а из-за коронавирусного кризиса надвигается резкая рецессия.

Правительство, заявившее в январе после встречи с лидерами Renault и Nissan, что рабочие места на заводе в Барселоне "гарантированы", призвало японский автоконцерн рассмотреть другие варианты по заводу в Барселоне.

Закрытие завода обойдется Nissan в 1 млрд евро, говорится в заявлении правительства, утверждающего, что инвестиции в завод будут более дешевой альтернативой для японского гиганта.

Завод Nissan работал в Барселоне в течение 40 лет.

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