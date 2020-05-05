У Кличко заявляют, что из свыше 400 тысяч пропусков для транспорта ежедневно используются только 30 тысяч

Сейчас столичный общественный транспорт работает в режиме специальных перевозок и попасть в него можно только при наличии пропуска.

В Киеве из более 400 тысяч оформленных пропусков для пользования общественным транспортом ежедневно используются лишь 30 тысяч.

Об этом во время онлайн-конференции с членами Американской торговой палаты в Украине заявил советник столичного мэра Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА.

Читайте также"Будут ограничения": Криклий рассказал о работе общественного транспорта после перезапуска

"На сегодня мы должны понимать, что для полноценной работы многих бизнесов необходимо полное восстановление движения общественного транспорта. В то же время, мы понимаем, что на данном этапе это невозможно из-за того, что угроза вспышки вируса все еще существует. Именно поэтому мы призываем бизнесменов так же разработать определенные этапы выхода с карантина для своих сотрудников, организовать в случае необходимости их передвижения до места работы. На сегодня из более чем 400 тысяч спецпропусков для транспорта в столице только 30 тысяч человек пользуется ими ежедневно", - заявил Бондаренко.

По его словам, столица будет выходить с карантина постепенно - в соответствии с решениями центральной власти, но с учетом ситуации, которая будет складываться в городе.

Как сообщал УНИАН, по словам премьера Дениса Шмыгаля, метрополитен в крупнейших украинских городах будет выходить с карантина, введенного из-за распространения коронавируса, в два этапа.

Читайте также: