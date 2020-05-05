У Кличко заявляют, что из свыше 400 тысяч пропусков для транспорта ежедневно используются только 30 тысяч
В Киеве из более 400 тысяч оформленных пропусков для пользования общественным транспортом ежедневно используются лишь 30 тысяч.
Об этом во время онлайн-конференции с членами Американской торговой палаты в Украине заявил советник столичного мэра Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА.
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"На сегодня мы должны понимать, что для полноценной работы многих бизнесов необходимо полное восстановление движения общественного транспорта. В то же время, мы понимаем, что на данном этапе это невозможно из-за того, что угроза вспышки вируса все еще существует. Именно поэтому мы призываем бизнесменов так же разработать определенные этапы выхода с карантина для своих сотрудников, организовать в случае необходимости их передвижения до места работы. На сегодня из более чем 400 тысяч спецпропусков для транспорта в столице только 30 тысяч человек пользуется ими ежедневно", - заявил Бондаренко.
По его словам, столица будет выходить с карантина постепенно - в соответствии с решениями центральной власти, но с учетом ситуации, которая будет складываться в городе.
Как сообщал УНИАН, по словам премьера Дениса Шмыгаля, метрополитен в крупнейших украинских городах будет выходить с карантина, введенного из-за распространения коронавируса, в два этапа.
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