Дефицит на рынке подержанных авто будет продолжаться, прогнозирует эксперт.

В Украине дорожают подержанные автомобили, цены продолжат расти и дальше, прогнозирует автоэксперт Александр Товстоног.

Об этом он сказал в комментарии "Сегодня". По его словам, этому способствуют несколько причин: сезон, отложенный спрос с прошлого года и отсутствие новых машин из-за дефицита чипов и полупроводников.

"Дистрибьюторы из-за того, что 2020 год был спокойным и на многих рынках он провалился на 10-20%. Они и заказывали на 2021 год в спокойном режиме автомобили. Квоты были небольшие, они не знали каким будет 2021 год и очень аккуратно заказывали количество. Соответственно производители на это количество ориентировались", – объяснил эксперт.

"Безумного подорожания" подержанных авто Товстоног не прогнозирует. Объясняет: все будет зависеть от того, как дистрибьюторы новых машин и импортеры "вырулят" в 2022 год.

Читайте такжеЛьготам конец: кто, когда и на сколько будет штрафовать владельцев "евроблях" и изымать их"Сейчас прогнозы такие неутешительные, пессимистичные, что у них будут ограничены очень квоты, очень мало машин. Соответственно люди будут новые машины долго ждать – дефицит будет продолжаться, усугубляться. И тогда может быть рост цены. Я думаю, в пределах 5-10% не больше", – прогнозирует он.

Как уточнил эксперт, большее подорожание может быть на дефицитные модели, однако существенно цены на подержанные авто не вырастут из-за отсутствия соответствующих предпосылок.

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Автор: Юрий Годован