К покупке авто многих граждан подтолкнули карантинные ограничения в транспорте.

В Украине постепенно дорожают подержанные автомобили, цены могут продолжить рост и дальше.

Такой прогноз озвучили эксперты в комментарии сайту UBR.ua.

Усиление карантина и ограничения на проезд в общественном транспорте побуждают украинцев покупать автомобили. В октябре, по данным портала Auto.Ria, тройка популярных б/у моделей выглядела следующим образом:

Daewoo Lanos, средняя цена - $3100;

Volkswagen Passat - $11 600;

Skoda Octavia, - $7000.

Также популярными в этом месяце были Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra и Skoda Fabia.

Окончательная цена формировалась в зависимости от состояния, года выпуска, объема двигателя и прочих характеристик.

В октябре в разы увеличился спрос на машины стоимостью до $5000, подтверждает основатель компании по подбору автомобилей Car4you Владимир Валуйский.

Читайте такжеКаждый третий украинец без авто планирует его приобрести: сколько и за что готовы заплатить"Одной из главных причин является нововведение по ограничению передвижения на общественном транспорте в крупных городах Украины для тех, у кого нет сертификата вакцинации. В таких условиях покупка машины является незапланированным решением, поэтому и бюджет выделяется минимальный", - объяснил он.

По словам эксперта, популярность Volkswagen и Skoda объясняется их славой "надежных и проверенных временем машин с умеренным ценником". Он также не прогнозирует в ближайшие месяц-два изменений в ценах на б/у автомобили. За прошедший год они уже выросли в среднем на 5-15%, поэтому постепенный рост в будущем, вероятно, будет.

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Автор: Юрий Годован