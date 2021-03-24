По состоянию на утро среды, 24 марта, ситуация с дорожным движением в Киеве немного осложнена.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
На проспекте Победы пробка тянется от м. Житомирской до м. Берестейской. Также в обе стороны затруднено движение на бульваре Тараса Шевченко. Из-за ремонтных работ буквально стоит улица Борщаговская в районе Индустриального моста.
Также проблемы с трафиком зафиксированы на проспекте Валерия Лобановского, Большой кольцевой дороге в районе Жулян, Голосеевском проспекте.
Традиционно в пробке стоит улица Набережно-Крещатицкая. Также из-за ДТП стоит проспект Степана Бандеры.
Пробка в сторону центра образовалась на Пивденном мосту. Кроме того, из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка на мосту Патона в сторону центра.
Главные новости Украины и мира на утро 24 марта
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