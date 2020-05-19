Пробки в Киеве: что происходит на дорогах столицы (карта)

Во вторник утром на многих киевских магистралях в очередной раз остановилось движение.

В Киеве во вторник утром многие магистрали, прежде всего, ведущие в центр города, оказались заблокированными из-за большого скопления автотранспорта.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Как видно по карте, наиболее сложная ситуация сейчас на мостах через Днепр. Проехать в сторону правого берега будет крайне непросто по любому из них. Так, на Северном мосту пробка растянулась от проспекта Шухевича почти до станции метро "Почайна", на мосту Метро "остановился" Броварской проспект до станции метро "Лесная". Неподалеку от моста Патона и Дарницкого мостового перехода ситуация усложнена дорожными авариями. От Южного моста пробка растянулась практически до станции метро "Харьковская" по всему проспекту Бажана.

На правобережной части города сложно передвигаться по участкам проспекта Победы, Лобановского, бульвара Шевченко, улиц Гетьмана, Грушевского, Владимирскому спуску, Большой окружной дороге.

Как сообщал УНИАН, со вчерашнего дня в Киев запретили въезжать грузовому транспорту в часы пик. Несмотря на это, ситуация с пробками на дорогах утром и вечером сильно не изменилась.