Традиционно в пятницу в столице наблюдается плотный трафик на многих улицах.

По состоянию на утро 22 января на ряде ключевых дорог Киева наблюдается плотный трафик.

Читайте такжеКиев занял седьмое место в рейтинге городов с самыми большими пробками в миреКак свидетельствуют данные карт Google, сложная ситуация с движением сложилась на правом берегу столицы.

Пробки на мостах в Киеве

Утром сильных пробок на мостах через Днепр не наблюдается, хотя транспорт и движется плотно. Тянучка образовалась на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом, в направлении правого берега. Аналогичная ситуация сложилась на Броварском проспекте перед мостом Метро. Перед Южным мостом также возникла пробка.

Осложнено движение на мосту Патона в направлении центра города.

Пробки на Левом берегу Киева

Сложная ситуация наблюдается на проспекте Николая Бажана от станции метро "Осокорки" в направлении центра города. Тянучка возникла на проспекте Соборности перед выездом на мост Патона.

Также осложнено движение в районе Дарницкой площади и на проспекте Вызволителив.

Пробки на Правом берегу Киева

На Правом берегу столицы наблюдается плотный трафик на ряде улиц. В частности, сегодгя перекрыта Парковая дорога. Частично стоит Набережное шоссе в районе метро "Днепр". Плотные тянучки на Голосеевском проспекте, на проспекте Валерия Лобановского. Сложности в движении есть на проспекте Победы ближе к центру и бульваре Тараса Шевченко.

Также существуют трудности с движением на улицах около Софийского собора. А также на Крещатике и Владимирском узвозе.

Стоит в пробках Набережно-Рыбальская и Гаванский мост. Есть проблемы и на Набережно-Крещатицкой.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них. Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед . Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Ирина Погорелая